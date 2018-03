Pedersen wint ook 1500 m in Minsk

Sverre Lunde Pedersen heeft bij de wereldbekerfinale schaatsen in Minsk ook de 1500 meter op zijn naam geschreven. De Noor reed in de laatste race een winnende tijd van 1.45,47. Zijn tegenstander Denis Joeskov moest met de tweede tijd genoegen nemen (1.45,64). De Rus won nog wel het wereldbekerklassement op deze afstand, maar moest door zijn tweede plaats de eindzege in de Grand World Cup, over alle individuele afstanden, aan de Noor Havard Lorentzen laten.

Beste Nederlander op de 1500 meter was Thomas Krol met de vierde tijd (1.46,38). Marcel Bosker eindigde als achtste en laatste: 1.48,75.

Pedersen won zaterdag in Wit-Rusland ook de 5000 meter. Hij was vorig weekeinde bij het WK allround in Amsterdam nog de grote verliezer. In een winnende positie ging Pedersen op de 10.000 meter knullig onderuit, waardoor het WK-goud alsnog naar Patrick Roest ging en de Noor met zilver genoegen moest nemen.