Rebensburg pakt kristallen bol reuzenslalom

De Duitse skiester Viktoria Rebensburg heeft de kristallen bol gewonnen op de reuzenslalom, de prijs voor de winnares van het wereldbekerklassement. Ze kreeg hem zondag cadeau, want de de laatste race van dit seizoen in het Zweedse Are werd wegens storm geschrapt. Ook de laatste slalom van de mannen werd afgeblazen.

Rebensburg kon in theorie nog gepasseerd worden door Française Tessa Worley, maar die eindigt nu als tweede in de stand. Mikaela Shiffrin is de nummer drie. De Amerikaanse was al zeker van de zege in het eindklassement van de algemene wereldbeker. Voor Rebensburg is het de derde keer dat ze de prijs krijgt als beste skiester op de reuzenslalom. Ze won ook in 2011 en 2012.

Bij de mannen waren de klassementen ook al opgemaakt. De Oostenrijker Marcel Hirscher won de wereldbeker op de slalom en al voor de zevende keer de algemene wereldbeker. Hem werd door het schrappen van de slalom in Are wel de kans ontnomen het recordaantal WB-zeges in één seizoen op veertien te zetten. Hij blijft op dertien overwinningen staan, evenveel als skilegendes Ingemar Stenmark en Hermann Maier ooit behaalden.