Opgave golfster Van Dam met schouderblessure

Anne van Dam heeft zich teruggetrokken uit de Florida’s Natural Charity Classic, haar eerste golftoernooi op de Symetra Tour in Amerika. De Arnhemse profspeelster gaf volgens website golf.nl op met een schouderblessure. Ze legde de eerste ronde van het driedaagse toernooi in Winter Haven af in 80 slagen, 8 boven par. In de tweede ronde kwam ze niet meer in actie. De ernst van de blessure is nog onbekend.

Van Dam, de nummer 115 van de wereld, eindigde in februari nog als derde in de Canberra Classic in Australië.