Skispringer Stoch wint ook de wereldbeker

De Poolse skispringer Kamil Stoch heeft zijn toch al zo succesvolle seizoen bekroond met de eindzege in de wereldbeker. De dertigjarige Stoch had aan de zesde plaats in Vikersund genoeg om de eindzege veilig te stellen. De Pool won dit seizoen ook al de Vierschansentournee, waarin hij alle vier de wedstrijden op zijn naam schreef, en hij prolongeerde in Pyeongchang zijn olympische titel op de grote schans. Stoch pakte de wereldbeker vier jaar geleden ook al.

Het podium op de schans in Vikersund bestond volledig uit Noren. Robert Johansson zegevierde met sprongen van 232 en 246 meter, goed voor een puntentotaal van 444,3. Andreas Stjernen werd tweede, Daniel-André Tande derde. Samen hadden ze in Pyeongchang olympisch goud gepakt in de landenwedstrijd.

Stoch landde in Vikersund na 223 en 237 meter, goed voor 425,6 punten. De Pool verdiende nog eens 60.000 euro extra, omdat hij bij de vier recente wedstrijden in Noorwegen het beste presteerde.