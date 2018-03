Shorttracker Sjinkie Knegt is bij de wereldkampioenschappen in Montreal doorgedrongen tot de finale van de 1000 meter. De 28-jarige Fries werd na een botsing met zijn Chinese tegenstander Ren Ziwei derde in zijn serie, maar werd toegevoegd aan de finale. Het is de eerste individuele finaleplaats voor Knegt bij de WK in Canada.

Yara van Kerkhof eindigde als derde in haar halve finale en rijdt de B-finale.