Yara van Kerkhof heeft bij de wereldkampioenschappen in Montreal de halve finales op de 1000 meter bereikt. Van Kerkhof werd derde in haar kwartfinale. Haar tijd was voldoende om te worden toegevoegd aan de halve finales. Olympisch kampioene op de 1000 meter, Suzanne Schulting, kreeg een penalty en voor haar is het individuele toernooi klaar.

Lara van Ruijven kreeg in haar kwartfinale ook een penalty.