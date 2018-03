Zevende plaats na eerste run voor skiesters

De Nederlandse skiesters Anna Jochemsen en Linda van Impelen staan allebei, op verschillende onderdelen, na de eerste run op de slalom op de zevende plaats bij de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. Jochemsen skiet staand, Van Impelen op de zitski.

Beide atleten gaan zondagochtend (Nederlandse tijd) nog voor een tweede en laatste keer van de piste af. Het zijn de laatste twee Nederlandse atleten die tijdens de Spelen in Pyeongchang in actie komen. Later op de dag is de sluitingsceremonie.

Van Impelen gaat hoe dan ook niet met lege handen naar huis. De 32-jarige zitskiester veroverde woensdag op de reuzenslalom al zilver.

Nederland staat op zeven medailles: drie gouden, drie zilveren en een bronzen.