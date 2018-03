Eindelijk kan golfer McIlroy weer juichen

Golfer Rory McIlroy heeft met een briljante slotronde de Arnold Palmer Invitational op zijn naam geschreven. Het betekende voor de Noord-Ier zijn eerste toernooizege sinds september 2016. De voormalige nummer één van de wereld en winnaar van vier majors worstelde de afgelopen maanden met zijn vorm.

,,De laatste weken voelde ik dat ik weer op de goede weg was”, zei McIlroy. ,,Alle puzzelstukjes moesten alleen nog precies in elkaar vallen. Dat gebeurde hier.” De 28-jarige golfer sloeg in zijn laatste ronde in Orlando liefst acht birdies. Met een score van 64 slagen kwam McIlroy uit op totaal van 270, waarmee hij het toernooi dat is vernoemd naar de legendarische oud-golfer Arnold Palmer op zijn naam schreef. Op de wereldranglijst klom hij van plek dertien naar zeven. Joost Luiten is de nummer 71.

Tiger Woods liet in Florida zien dat zijn vorm groeiende is. De veertienvoudig majorwinnaar, op de weg terug na langdurig blessureleed, eindigde op de vijfde plaats met acht slagen achterstand op McIlroy. Woods greep onlangs in Palm Harbor al net naast de eindzege. In de aanloop naar de Masters van komende maand op Augusta toont de 42-jarige Amerikaan aan dat met hem weer rekening moet worden gehouden.

,,De laatste twee weken waren geweldig, ik voel me steeds een beetje beter worden”, zei Woods, die al weer op de drempel van de top honderd van de wereldranglijst staat. ,,Ik kijk uit naar de Masters, ik heb dat toernooi de afgelopen jaren gemist.” De viervoudig winnaar deed in 2015 voor het laatst mee.