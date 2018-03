Hockeyer Kellerman blijft Kampong trouw

Hockeyer Bjorn Kellerman blijft Kampong trouw. De 27-jarige spits van Oranje heeft zijn contract bij de club uit Utrecht verlengd. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze groep kunnen groeien en goede resultaten blijven behalen”, zei Kellerman.

De 27-jarige aanvaller speelde eerder voor SCHC en Rotterdam. Met Rotterdam veroverde Kellerman in 2013 de landstitel. Twee jaar later stapte hij over naar Kampong, waarmee hij voor het eerst de Euro Hockey League won. Kellerman vertolkte in de finale tegen Amsterdam (2-0) een cruciale rol. Afgelopen jaar werd Kellerman landskampioen met Kampong en pakte hij met Oranje de Europese titel. Zijn club staat nu weer bovenaan in de hoofdklasse.

Kampong wist eerder al de Ierse doelman David Harte langer aan zich te binden. ,,We hebben nu een fundament gelegd voor de komende jaren”, aldus bestuurslid Paul van den Putten.