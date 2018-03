Springruiter Ahlmann zegt af voor finale

Springruiter Christian Ahlmann heeft afgezegd voor de finale van de wereldbeker, die half april in Parijs plaatsvindt. De Duitser, die gold als een van de favorieten, zegt voor de ontknoping van het indoorseizoen even geen passend paard beschikbaar te hebben. ,,Epelaser is nog geblesseerd”, zegt Ahlmann over zijn toppaard. ,,Ik ga niet met een onervaren dier naar de eindstrijd.”

Aan het officieuze indoor WK nemen nu slechts twee Duitse springruiters deel: Marcus Ehning en Daniël Deusser. In de dressuur starten voor het land Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl en Dorothee Schneider.