De Britse wielrenner Adam Yates heeft moeten opgeven in de Ronde van Catalonië. De klassementsrenner van Mitchelton-Scott kwam in de slotkilometer van de derde rit ten val en kon de etappe niet meer uitrijden. Zijn tweelingbroer Simon eindigde in de etappe nog als tweede.

De 25-jarige wielrenner is overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Hij heeft pijn aan zijn onderrug. Yates won ruim een week geleden nog een etappe in de Tirreno-Adriatico.