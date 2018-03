Hamilton en Vettel op jacht naar vijfde titel

De naam Juan Manuel Fangio zal dit seizoen vaak rondzoemen in de Formule 1. De Argentijn won in de jaren vijftig van de vorige eeuw vijf wereldtitels en dit jaar gaan twee viervoudig wereldkampioenen op jacht naar hun vijfde titel: de Brit Lewis Hamilton en de Duitser Sebastian Vettel.

De bookmakers verwachten ook dit jaar een gevecht om de wereldtitel tussen de twee coureurs die vorig jaar het kampioenschap goeddeels beheersten. Hamilton was uiteindelijk verreweg de beste in zijn Mercedes. Hij won negen van de twintig races. Vettel zegevierde vijf keer in zijn Ferrari.

Alle kenners zijn het erover eens dat Max Verstappen zich dit jaar meer dan ooit gaat mengen in de titelstrijd. De Limburger kende vorig jaar een sterke eindfase met twee overwinningen in zijn Red Bull. Hij had in de eerste helft van dat jaar veel tegenslag door problemen met de motor van Renault en viel mede daardoor vaak uit.

Of de racebolide van Verstappen zich meteen kan meten met Mercedes en Ferrari in de eerste race van dit jaar, komende zondag in Melbourne, is moeilijk te voorspellen. Zijn enige houvast zijn de resultaten tijdens de testdagen van deze winter in Barcelona. De Limburger oordeelde positief na vier testsessies in de RB14: ,,Wat de betrouwbaarheid betreft, daar ben ik blij mee. Ook ben ik tevreden met de snelheid, dus we hebben een goede uitgangspositie”, liet hij weten.

Volgens Hamilton liet Red Bull nog niet zijn volle potentie zien. De Britse wereldkampioen sprak zelfs de verwachting uit dat het Oostenrijkse team met de snelste auto aan de start komt van de openingsrace. Verder voorziet hij een spannende titelstrijd. ,,Mercedes, Ferrari en Red Bull zullen vanaf het begin weinig voor elkaar onder doen en ik denk dat dat het hele seizoen zo blijft.”

Vettel, die tussen 2010 en 2013 vier titels op rij won in een Red Bull, zal van alle coureurs de meeste druk voelen. Ferrari eist na tien jaren zonder kampioenschap zo’n beetje de titel. De rode bolide uit ItaliĆ« was tijdens de testdagen de snelste, maar een garantie op succes in de eerste race is dat niet.