Verstappen mentaal onbreekbaar

Max Verstappen heeft vlak voor aanvang van het nieuw seizoen een inkijkje in zijn hoofd gegeven. ,,Veel mensen maken de psychologische kant heel groot, maar ik heb nooit mentale problemen. Ik geniet van het racen en wil gewoon zo hard mogelijk rijden, dat is alles”, vertelde de Limburger in een interview met The Guardian.

Het ongebreidelde geloof in eigen kunnen is bij Verstappen verankerd tijdens zijn jonge jaren in het karten. ,,Ik hoefde nooit te twijfelen aan mezelf omdat ik eigenlijk altijd won. Ik heb mezelf nooit hoeven afvragen of ik wel goed genoeg was. Misschien dat ik daarom mentaal zo sterk ben.”

Verstappen is er ook heilig van overtuigd dat hij ooit wereldkampioen wordt. ,,Als ik de juiste auto heb, de snelste, dan kan ik wereldkampioen worden. Maar tot nog toe heb ik nog niet die snelste auto gehad”, aldus de twintigjarige coureur, die zijn vierde jaar als Formule 1-coureur ingaat. Hij was in 2016 op achttienjarige leeftijd de jongste winnaar aller tijden van een grand prix.

Of het dit jaar al gebeurt? Verstappen weet het niet. ,,Ik hoop dat ik een auto heb die beter is dan vorig jaar. Ik ben positief gestemd, maar we zullen in Melbourne pas echt zien waar we staan.”