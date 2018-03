Waterpolosters naar laatste vier Europa Cup

De Nederlandse waterpolosters hebben in het Spaanse Pontevedra de halve finales bereikt van de LEN Europa Cup. De ploeg van bondscoach Arno Havenga won in de kwartfinales van Italië met 8-6. Griekenland is vrijdag de tegenstander in de strijd om een finaleplek.

Oranje sloeg tegen Italië toe in de tweede periode met drie goals en nam een voorsprong van 4-2. Die marge wist het team tot het einde van de wedstrijd vast te houden. Simone van de Kraats was de topschutter met vier treffers, Sabrina van der Sloot scoorde twee keer. Lieke Klaassen en Brigitte Sleeking maakten ieder één doelpunt.

Het Nederlands team plaatste zich eerder dit jaar in Oosterhout voor de Final Six, zoals de finaleronde van het toernooi heet. De winnaar van het prestigieuze evenement, dat dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd, verdient 20.000 euro.

,,We zijn dit toernooi goed gestart”, vond bondscoach Havenga. ,,De beginfase was misschien wat rommelig. Door ons spel dwongen we af dat Italië van veraf moest schieten. Van hun 33 doelpogingen gingen er slechts zes in, waarvan een strafworp. Het grootste winstpunt vond ik dat we eindelijk eens een hele wedstrijd dominant konden zijn tijdens een eindtoernooi.”