Johnson al uitgeschakeld op WK matchplay

De Amerikaanse golfer Dustin Johnson is na twee nederlagen uitgeschakeld in het WK matchplay. De nummer één van de wereldranglijst won het toernooi in Texas vorig jaar nog. Ook de Spaanse nummer drie van de wereld Jon Rahm, die vorig jaar de finale verloor van Johnson, ligt er al vroegtijdig uit.

Het WK matchplay in Austin is een hoog aangeschreven evenement waar de beste 64 golfers van de wereld ten tonele verschijnen. Ze spelen om 10 miljoen dollar prijzengeld.

Johnson verloor woensdag al in zijn eerste partij van de Oostenrijker Bernd Wiesberger en ging donderdag ook onderuit tegen de Canadees Adam Hadwin. Jonhson kon tegen de nummer 38 van de wereld na vijftien holes inrukken.

Rahm deelde in zijn eerste partij nog het punt met de Amerikaan Keegan Bradley, maar door zijn nederlaag tegen de Amerikaan Chez Reavie in de tweede wedstrijd kan hij een optreden in de knock-outfase vergeten.

Alleen de winnaars van de zestien groepen van vier spelers plaatsen zich voor de achtste finales.