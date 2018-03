Ruitertop voor Nations Cup 2019 naar Twente

De wedstrijd op Nederlandse bodem om de Nations Cup springen en dressuur verhuist in 2019 van het CHIO Rotterdam naar het concours hippique in het Twentse Geesteren. In Rotterdam is dat jaar het EK springen en dressuur, waardoor de Nations Cup daar niet kan doorgaan. De hippische sportbond KNHS wees CSI Twente aan als vervanger.

De landenwedstrijden om de FEI Nations Cup worden al sinds 1909 verreden en het is in de paardensport de oudste wedstrijdserie ter wereld. Het CHIO in Rotterdam is traditiegetrouw organisator van de Nederlandse wedstrijd. Nu dat in 2019 bijt met het EK, mag Geesteren inspringen. “We zijn zeer vereerd”, zegt Rob Maathuis van CSI Twente. “De Nations Cup is na de Olympische Spelen, EK’s en WK’s het summum op het gebied van hippische evenementen. We beschouwen dit als een oeuvreprijs voor onze regio.”

Met de intrede van horlogemerk Longines als grote internationale sponsor verwerft CSI Twente in 2019 bovendien voor het eerst de prestigieuze vijfsterrenstatus. Het prijzengeld wordt daardoor verdubbeld tot 600.000 euro.