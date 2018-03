Svitolina stopt zegereeks Osaka

Elina Svitolina heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van Naomi Osaka. De tennisster uit Oekraïne versloeg het Japanse talent in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Miami: 6-4 6-2. Osaka (20) had afgelopen week voor een daverende stunt gezorgd door het hoog aangeschreven toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven.

De Japanse tennisster versloeg in de woestijn van Californië met Maria Sjarapova en Karolina Pliskova twee voormalige nummers één van de wereld en rekende in de halve finale ook af met de huidige aanvoerster van de wereldranglijst, Simona Halep. Osaka maakte haar droomweek compleet door in de eindstrijd Daria Kasatkina te overklassen. Op de wereldranglijst maakte ze een reuzensprong naar plek 22.

In Miami begon Osaka met een overtuigende zege op Serena Williams, de Amerikaanse winnares van 23 grandslamtitels. Tegen Svitolina kwam echter een einde aan haar imponerende reeks.