Van Commenée weg, Van Veen komt bij TeamNL

Schaatscoach Jan van Veen treedt toe tot de technische staf van sportkoepel NOC*NSF. Hij gaat als zogenoemde prestatiemanager bij TeamNL aan de slag. Van Veen stapte afgelopen weekeinde na twee jaar op als bondscoach van de Duitse schaatsploeg. Hij was eerder werkzaam als trainer bij onder meer Team Corendon en Jong Oranje.

Charles van Commenée, sinds 2014 prestatiemanager bij NOC*NSF, heeft besloten zijn vierjarige contract bij de sportkoepel niet te verlengen. Hij fungeerde eerder onder meer als technisch directeur van NOC*NSF en was chef de mission bij de Olympische Spelen van Peking 2008. In 2014 keerde Van Commenée terug bij de sportkoepel.

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, is blij met de komst van Van Veen. ,,Met Jan brengen we specifieke expertise binnen waar vanaf nu binnen TeamNL meerdere sporten van kunnen profiteren.”

Over het vertrek van Van Commenée zegt Hendriks: ,,Ik ben Charles heel dankbaar dat hij na zijn vertrek bij UK Athletics het High Performance Team van TeamNL kwam versterken. Maar nog meer voor de enorme bijdrage die hij heeft geleverd in de ontwikkeling van de Nederlandse topsport. De laatste jaren in het bijzonder in het Nederlandse judo, zwemmen en atletiek. Ik hoop dat Charles ook de komende jaren actief zal blijven in de Nederlandse topsport.”