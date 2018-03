Vijf gouden olympiërs geridderd

De schaatssters Carlijn Achtereekte en Esmee Visser, schaatser Kjeld Nuis, shorttrackster Suzanne Schulting en zitskiër Jeroen Kampschreur zijn geridderd voor hun gouden medailles op de afgelopen Winterspelen in Pyeongchang. Het vijftal is tijdens de huldiging van de olympische en paralympische sporters in de Grote Kerk van Den Haag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Sportminister Bruno Bruins spelde de bijbehorende versierselen op.

Achtereekte won op de afgelopen Olympische Spelen in Pyeongchang goud op de 3000 meter, Visser pakte de titel op de 5000 meter. Nuis greep goud op de 1000 en 1500 meter. Schulting verraste met de eerste Nederlandse gouden medaille bij het shorttrack, ze won de 1000 meter. Zitskiër Kampschreur veroverde op de Paralympische Spelen het goud op de slalom.

Bruins riep ook de schaatsgrootheden Sven Kramer en Ireen Wüst naar voren tijdens de plechtigheid, evenals schaatsster Jorien ter Mors en parasnowboardster Bibian Mentel. Ook zij wonnen goud in Pyeongchang, maar omdat ze dat ook al op eerdere Winterspelen presteerden en daarvoor koninklijk zijn onderscheiden, kregen ze nu geen lintje. De minister overhandigde de sporters het bronzen beeldje met de naam Chapeau.

Vicepremier Hugo de Jonge sprak alle olympiërs en paralympiërs toe. Hij was trots op de vijfde plaats van de Nederlandse equipe in de medaillespiegel. ,,We laten erkende wintersportlanden als Zwitserland, Zweden en Oostenrijk achter ons. Dat is de magie van de Spelen”, aldus De Jonge.

De medaillewinnaars gingen na de huldiging in de Grote Kerk door naar Paleis Noordeinde waar koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Margriet de olympiërs verwelkomen.