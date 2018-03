Ibrahimovic: ik heb gekozen voor LA Galaxy

Zlatan Ibrahimovic gaat voetballen in de Verenigde Staten bij Los Angeles Galaxy. In een interview bevestigt de 36-jarige Zweed zelf dat hij voor LA Galaxy heeft gekozen. ,,Na het winnen van 33 prijzen in Europa wilde ik naar de VS om daar te spelen, te winnen en mensen te vermaken. Ik heb Galaxy uitgekozen om dat te gaan doen”, zegt de spits in de Los Angeles Times.

Galaxy heeft de komst van ‘Ibra’ nog niet wereldkundig gemaakt. De voorzitter van entertainmentbedrijf AEG, het moederbedrijf van Galaxy, stelde al wel dat Ibrahimovic een grote ster in de VS gaat worden. ,,Hij geeft veel op om hier te komen”, zei Dan Beckerman tegen de LA Times. ,,Hij komt hier om kampioen te worden en het heeft niets met geld te maken.”

,,LA is een plek voor sterren, en hij gaat een van de grootste sterren worden die hier ooit zal spelen, in welke sport dan ook”, vervolgde Beckerman zijn lofzang op Ibrahimovic die in twee seizoenen in de hoogste Amerikaanse competitie MLS 3 miljoen dollar, omgerekend een kleine 2,5 miljoen euro, gaat verdienen.

Ibrahimovic gaf zijn komst op geheel eigen wijze extra cachet met een paginagrote advertentie: dear Los Angeles, you’re welcome. ,,Ik ben klaar om te voetballen”, vervolgde ‘Ibra’ het interview. ,,Ik ben hier voor niets anders dan voetbal en om te doen wat ik zo goed kan.”

Donderdag nam Ibrahimovic afscheid van Manchester United. Met instemming van trainer José Mourinho werd het contract van de Zweedse spits, dat nog liep tot 30 juni, ontbonden. Na Zweden, Nederland, Italië, Spanje, Frankrijk en Engeland wordt de VS het zevende land waar de spits gaat spelen.