Hamilton: nagenoeg perfect rondje

Er lijkt niets te zijn veranderd in de het nieuwe seizoen van de Formule 1. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton won met groot machtsvertoon de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Australië. Hij pakte op het circuit van Melbourne voor de zevende keer de pole position in de openingsrace van het kampioenschap. ,,Mijn hart gaat zo tekeer, ik wou dat jullie het nu konden voelen”, glunderde de Brit nadat hij voor de 73e keer in zijn carrière de pole position had veroverd. ,,Ik ben zo blij met dat ene snelle rondje; ik streef altijd naar perfectie en die ronde was nagenoeg perfect.”

De 33-jarige Hamilton kan zondag een record vestigen in de koningsklasse van de autosport. Als hij de grand prix wint, dan wordt dat zijn 41e zege in een race waarin hij van pole is vertrokken. Hij deelt het huidige record van veertig nu nog met de Duitse racelegende Michael Schumacher.