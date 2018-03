Verstappen: tijd verspeeld door foutje

Max Verstappen erkende na de kwalificatierace voor de Grand Prix van Australië dat hij kostbare tijd heeft verspeeld door een stuurfoutje. ,,In bocht dertien ging het een beetje mis en verspeelde ik zeker twee tienden”, zei de coureur van Red Bull voor de camera van Ziggo Sport. ,,Ik kwam daardoor ook niet goed uit voor de laatste twee bochten omdat de banden oververhit waren en dat kostte me waarschijnlijk nog meer tijd.”

Toch was de Nederlander positief gestemd over zijn vierde startplek voor de openingsrace van het nieuwe seizoen in de Formule 1. ,,We hebben het rustig opgebouwd en ik denk dat het op zich wel redelijk ging. Ik zit heel dicht op de Ferrari’s, dus die kan ik het zondag in de race zeker moeilijk maken. Het verschil met Lewis Hamilton is niet de zeven tienden die ik nu achter hem zat. In een clean rondje was het verschil denk ik een halve seconde geweest.”

Verstappen start zondag op ‘supersofts’, iets hardere banden dan de ‘ultrasofts’ waarop drie concurrenten voor hem vertrekken. ,,We gaan het zien. Voor ons is het waarschijnlijk de beste keuze afgaande op wat we in de trainingen zagen. De banden zijn iets harder waardoor de eerste rondjes iets lastiger zijn, maar je kunt hier toch niet inhalen. Dus als je dan een seconde langzamer rijdt maakt dat toch niet uit. Maar hopelijk kan ik wat langer doorrijden.”