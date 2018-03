Nederlandse roeister verliest Boat Race

De Nederlandse roeister Renée Koolschijn heeft met Oxford de vrouwenversie van de fameuze Boat Race over de Theems verloren. De donkerblauwe boot van Oxford raakte al snel achterop bij de lichtblauwe formatie van Cambridge en het verschil werd alleen maar groter in de race van bijna 7 kilometer over de rivier die door Londen kronkelt. De 28-jarige Koolschijn deed voor het eerst mee aan de Boat Race en zat op de boegpositie, helemaal vooraan de boot.

De jaarlijkse race tussen de universiteitsteams van Oxford en Cambridge is de meest prestigieuze roeiwedstrijd in de wereld. Langs de Theems drommen ieder jaar zo’n kwart miljoen toeschouwers samen om het gevecht te volgen. Koolschijn stond vorig jaar langs de kant te kijken, nu was ze zelf onderdeel van de race.

De vrouwenboot van Cambridge won voor de 43e keer, Oxford bleef op dertig zeges staan. Bij de mannen, die toe waren aan de 164e editie van de Boat Race, ging de zege ook naar de ‘lichtblauwen’ van Cambridge. Net als bij de vrouwen namen ze al snel een flinke voorsprong die ze niet meer uit handen gaven. De onderlinge stand kwam daardoor op 83-80 voor Cambridge. Eén keer, in 1877, eindigde de wedstrijd onbeslist.

Nederlandse roeiers ontbraken dit keer aan boord van de mannenboten. Vorig jaar roeide Olivier Siegelaar met Oxford naar de winst. Hij trad daarmee in de voetsporen van Gerritjan Eggenkamp en Sjoerd Hamburger, die in respectievelijk 2002 en 2009 ook zegevierden met de donkerblauwe formatie.