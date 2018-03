Boze Wozniacki: familie bedreigd in Miami

De Deense tennisster Caroline Wozniacki heeft stevig uitgehaald naar de organisatie van het Miami Open. Volgens de nummer twee van de wereld werden haar familieleden vrijdagavond op de tribune bedreigd terwijl ze op de baan stond tegenover Monica Puig. ,,De beveiligers en stafleden van het toernooi deden niets om dit te verhinderen en accepteerden het gewoon”, meldde Wozniacki op Twitter.

De winnares van de Australian Open liet zich in de tweede ronde van het WTA-toernooi voor de kust van Florida verrassen door Puig. De tennisster uit Puerto Rico versloeg Wozniacki in drie sets. ,,Ik besef heel goed dat tennis bestaat uit winnen en verliezen”, schrijft de Deense. ,,Maar tijdens de partij tegen mijn vriendin Monica hebben mensen in het publiek mijn familie bedreigd. Mijn vader en moeder werden dood gewenst, ze riepen dingen over mij die ik niet kan herhalen en het nichtje en neefje van mijn verloofde, die beiden pas tien jaar oud zijn, kregen te horen dat ze moesten zitten en hun mond moesten houden. Ik hoop dat het Miami Open dit serieus neemt, want het is een vreselijk voorbeeld voor de komende generatie.”