Radwanska stuurt Halep naar huis

Tennisster Simona Halep is bij het Miami Open voortijdig uitgeschakeld. De Roemeense nummer één van de wereld moest in de derde ronde haar meerdere erkennen in Agnieszka Radwanska uit Polen, die na verlies van de eerste set de partij naar zich toetrok: 3-6 6-2 6-3. De partij duurde een uur en drie kwartier.

In de vorige ronde had Halep het ook al moeilijk. Toen knokte ze zich tegen Oceane Dodin uit Frankrijk in de derde set nog terug van een achterstand van 4-2. Tegen Radwanska lukte het de nummer één van de plaatsingslijst in Miami niet de wedstrijd te kantelen.

Door het verlies blijft Halep dit jaar voorlopig op één toernooizege staan. In de eerste week van januari was de tennisster de beste in Shenzhen.

Radwanska, nummer 32 van de wereld, speelt in de achtste finales tegen Anastasija Sevastova uit Letland of de Wit-Russische Victoria Azarenka.