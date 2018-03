Vierde startplek Verstappen in Melbourne

Max Verstappen opent zondag het seizoen in de Formule 1 vanaf de vierde startplaats in de Grand Prix van Australië. De Nederlander moest in kwalificatierace op het circuit van Melbourne drie concurrenten voor zich dulden.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton was verreweg de snelste in zijn Mercedes en de Brit pakte voor de 73e keer in zijn carrière de pole position. De Fin Kimi Räikkönen klokte in zijn Ferrari de tweede tijd, maar gaf wel ruim zes tienden toe op Hamilton. Ook Sebastian Vettel van Ferrari was nog niet iets sneller dan Verstappen in zijn Red Bull.

De derde en laatste kwalificatiesessie lag korte tijd stil na een zware crash van de Fin Valtteri Bottas. Hij vloog in zijn eerste ‘vliegende’ ronde uit de bocht en parkeerde zijn Mercedes in de omheining. Hij kwam ongedeerd uit zijn zwaar beschadigde auto.