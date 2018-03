Zverev ontsnapt tegen Medvedev

Alexander Zverev staat in de derde ronde van het Miami Open. De als vierde geplaatste Duitse tennisser was net iets beter dan de Rus Daniil Medvedev. De beslissing viel in de tiebreak van de derde set, die tot 5-5 gelijk op ging. Zverev won de twee daaropvolgende punten en de partij. De eerste set had Zverev met 6-4 gewonnen, de tweede ging met 6-1 naar Medvedev.

In de derde ronde neemt de twintigjarige Zverev het op tegen de Spanjaard David Ferrer of de Rus Evgeni Donskoj.

Zverev, de nummer vijf van de wereld, wacht dit jaar nog op zijn eerste toernooizege.