Kokkinakis sneuvelt in Miami

Thanasi Kokkinakis heeft zijn sensationele zege op de Zwitserse favoriet Roger Federer in Miami geen passend vervolg kunnen geven. De 21-jarige tennisser uit Australië moest in de derde ronde zijn meerdere erkennen in Fernando Verdasco. Na een gevecht van bijna 3 uur stapte de als 31e geplaatste Spanjaard als winnaar van de baan: 3-6 6-4 7-6 (4).

Verdasco begon slecht aan de beslissende tiebreak in de derde set. Hij leverde zijn eerste twee servicebeurten in en leek bij een achterstand van 0-3 kansloos. Kokkinakis, de nummer 175 van de wereldranglijst, kon daarna echter de spanning niet aan en ging op eigen opslag eveneens twee keer in de fout (2-3). Op een stand van 4-4 verloor de Australische kwalificatiespeler zijn service opnieuw, waarna Verdasco de zwaarbevochten overwinning kon veiligstellen.

Verdasco speelt in de vierde ronde tegen zijn landgenoot Pablo Carreno Busta, de nummer zestien van de plaatsingslijst.