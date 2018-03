Stephens verslaat Muguruza in Miami

De Amerikaanse tennisster Sloane Stephens heeft de kwartfinales bereikt van het sterk bezette toernooi in Miami. De als dertiende geplaatste speelster was voor eigen publiek in twee sets te sterk voor de Spaanse Garbine Muguruza, de nummer drie van de plaatsingslijst. Stephens zegevierde binnen anderhalf uur met 6-3 6-4.

Het duel tussen beide tennissters was een partij tussen twee regerende grandslamkampioenen. Stephens won in 2017 de US open, Muguruza schreef vorig jaar Wimbledon op haar naam. In de onderlinge strijd is de stand nu 1-1.

Stephens speelt in de kwartfinales tegen de winnares van het duel tussen de Duitse Angelique Kerber en de Chinese Yafan Wang.

Karolina Pliskova hoefde in haar duel met Zarina Dias uit Kazachstan niet voluit te gaan. De als vijfde geplaatste Tsjechische won de eerste set ruim (6-2) waarna haar tegenstandster bij een stand van 2-1 in de tweede set de strijd staakte.