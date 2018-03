Williams stuurt titelverdedigster naar huis

Tennisster Venus Williams heeft de kwartfinales bereikt op het tennistoernooi van Miami. De 37-jarige Amerikaanse, als achtste geplaatst in Miami, was in drie sets de Britse titelverdedigster Johanna Konta de baas: 5-7 6-1 6-2.

Williams moest opnieuw drie sets aan de bak na de marathonpartij tegen Kiki Bertens een dag eerder. De als elfde geplaatste Konta won het toernooi vorig jaar door Caroline Wozniacki te verslaan. Ze begon goed in de eerste set tegen de Amerikaanse. Williams herstelde zich echter en sleepte overtuigend de tweede set binnen. In de derde set had Williams het overwicht, zeker nadat Konta zich nog had laten behandelen aan haar rug.

Williams treft in de kwartfinale de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Danielle Collins en Monica Puig uit Puerto Rico.