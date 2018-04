Celtics kloppen Bucks in verlenging

Boston Celtics is de play-offs van de Eastern Conference van de NBA begonnen met een moeizame zege op Milwaukee Bucks. In de verlenging won de thuisploeg met 113-107, nadat het in de reguliere speeltijd 99-99 was geworden.

Khris Middleton kreeg met minder dan een seconde te spelen de bal en scoorde op de gong de gelijkmaker waardoor verlenging noodzakelijk was. Daarin waren de Celtics, die het in de play-offs moeten doen zonder de geblesseerde Kyrie Irving en Gordon Hayward, alsnog iets sterker.

Middleton en Giannis Antetokounmpo hadden bij de Bucks gezorgd voor respectievelijk 31 en 35 punten. Voor de Celtics waren Al Horford met 24 punten en Terry Rozier met 23 punten het meest productief.

Dinsdag volgt de tweede wedstrijd in Boston.