Johnson prolongeert tennistitel in Houston

De Amerikaanse tennisser Steve Johnson heeft zijn titel bij de Amerikaanse tenniskampioenschap op gravel in Houston met succes verdedigd. De nummer 51 van de wereld versloeg in de finale in een lange driesetter zijn landgenoot Tennys Sandgren 7-6 (4), 2-6 en 6-4. De spannende partij duurde 2 uur en 22 minuten.

Sandgren, (ATP-56), speelde zijn eerste finale van een ATP-toernooi. Hij reikte in januari tot de kwartfinale van de Australian Open.

Het was voor de 28-jarige Johnson de derde ATP-toernooizege uit zijn carrière. Naast de titel vorig jaar in Houston won hij een jaar daarvoor het grastoernooi in het Engelse Nottingham.