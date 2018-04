Robin Haase is er niet in geslaagd de tweede ronde te halen op het masterstoernooi van Monte Carlo. De Nederlandse tennisser ging in de eerste ronde ten onder tegen de Rus Andrei Roeblev: 6-7 (7) 6-2 5-7. Haase liet in de eerste set vier setpunten onbenut.

Bij het graveltoernooi van Marrakech werd de 31-jarige Haase vorige week ook in de eerste ronde uitgeschakeld.