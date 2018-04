Nageeye zevende in marathon Boston

Abdi Nageeye is er in de beruchte marathon van Boston net niet in geslaagd zijn doel te bereiken. De houder van het Nederlands record eindigde als zevende, terwijl hij vooraf mikte op een positie bij de eerste vijf in de Amerikaanse klassieker over 42,195 kilometer. Nageeye finishte in de door kou en regen loodzware race in een tijd van 2.23.16.

Nageeye had het vooral moeilijk in de slotfase van de wedstrijd. Hij leek lange tijd af te stevenen op de vierde plaats, maar viel in de laatste kilometers ver terug. De Japanner Yuki Kawauchi triomfeerde in 2.15.58.