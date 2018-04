Canadese kunstschaatsheld Chan stopt

Drievoudig wereldkampioen kunstschaatsen Patrick Chan stopt ermee. Hij is in zijn geboorteland Canada een grote sportheld. Chan veroverde tien Canadese titels, pakte drie keer achter elkaar het goud op de wereldkampioenschappen (2011, 2012 en 2013) en won individueel olympisch zilver in Sotsji.

Op de afgelopen Winterspelen in Pyeongchang schitterde de 27-jarige Chan in de teamwedstrijd en loodste hij Canada naar de olympische titel, maar individueel viel hij tegen met de negende plaats. Ook op de Winterspelen in zijn eigen Vancouver in 2010 stelde Chan teleur met de vijfde plaats individueel.

,,Het was een eer en voorrecht voor Canada te schaatsen”, sprak Chan in zijn afscheidsverklaring. ,,Ik hoop dat ik jonge schaatsers heb kunnen inspireren; dat met hard werken, volharding en toewijding alles mogelijk is.”