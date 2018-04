Loterij: ruim 44 miljoen euro voor sport

De Nederlandse Loterij draagt dit jaar ruim 44 miljoen euro bij aan de sport. Het bedrag werd bekend tijdens het ‘afdrachtmoment’ in Amsterdam aan sportkoepel NOC*NSF.

De totale opbrengst over het jaar 2017 is meer dan 165 miljoen euro. Daarvan investeert de Nederlandse Loterij 17 miljoen euro in 18 goede doelen en 44,7 miljoen euro in de Nederlandse sport. Verder gaat 104 miljoen euro gaat naar Nederlandse samenleving.

Niels Onkenhout, CEO Nederlandse Loterij: ,,Nederlandse Loterij is ontzettend trots op het feit dat wij zo’n groot bedrag kunnen investeren in Nederland en in de Nederlandse sport in het bijzonder. Het is onze ambitie om die investering jaarlijks te verhogen.”