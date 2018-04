Sánchez bezorgt Astana derde zege in de Alpen

De Spanjaard Luis Léon Sánchez heeft de vierde etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen. Het was een rit van het Italiaanse Chiusa naar het Oostenrijkse Lienz met kort voor de finish de top van de Bannberg. Voor Astana is het al de derde ritoverwinning in de Alpen. Eerder waren de Spanjaard Pello Bilbao en de Colombiaan Miguel Ángel López al succesvol.

Achter Sánchez kwam de Nieuw-Zeelander George Bennett van LottoNL-Jumbo licht afgescheiden als tweede over de finish. Zijn ploeggenoot Koen Bouwman won de sprint om de derde plaats. De Fransman Thibaut Pinot blijft leider.

Vrijdag is de slotrit met de finale in en rond Innsbruck op het parcours waar in het najaar het WK wordt verreden.