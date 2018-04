Burger bij laatste vier in Chiasso

Cindy Burger staat voor de tweede keer dit seizoen bij de laatste vier van een ITF-toernooi. De Nederlandse tennisster was in de kwartfinale in Chiasso (Zwitserland) te sterk voor Marina Zanevska uit Oekraïne, die sinds twee jaar voor België uitkomt. Zanevska was de nummer één van de plaatsingslijst.

Burger, die op de wereldranglijst op de 409e positie staat, zette Zanevska (154e op de mondiale ranking) met 6-3 7-5 aan de kant.

In de halve eindstrijd treft de 25-jarige Burger de Roemeense Andreea Amalia Rosca of de Italiaanse Anastasia Grimalska. Als Burger ook die partij wint, staat ze voor het eerst sinds oktober 2016 in de eindstrijd van een ITF-toernooi.