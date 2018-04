Kerkhove als eerste de baan op in Fed Cup

Tennisster Lesley Kerkhove speelt zaterdag de eerste wedstrijd in de Fed Cup tegen Australië. De Nederlandse kopvrouw neemt het in de play-offs van de wereldgroep op tegen Samantha Stosur, zo is door loting in Wollongong bepaald. De 26-jarige Kerkhove is de nummer 210 van de wereld. Stosur, die acht jaar ouder is, neemt de 58e plaats op de ranking in.

Na het openingsduel is het de beurt aan Quirine Lemoine, die Ashleigh Barty als opponente heeft. Bij die twee speelsters is het verschil op de wereldranglijst nog groter: 295e en negentiende.

Nederland speelt de enkelspelen met Kerkhove en Lemoine omdat Kiki Bertens, Richèl Hogenkamp en Arantxa Rus hebben afgezegd voor de ontmoeting met Australië. Michaëlla Krajicek is geblesseerd.