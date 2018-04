Luiten kijkt omhoog in Marokko

Joost Luiten heeft zich op de tweede dag van het toernooi om de Trophée Hassan II in Marokko flink verbeterd. De Nederlandse golfer ging in Rabat rond in 70 slagen. Daarmee bleef hij twee slagen onder het baangemiddelde. Luiten gebruikte voor zijn openingsrondje op donderdag 72 slagen (par). Met een totaalscore van 142 haalde hij ruimschoots de cut. Luiten neemt voorlopig de gedeelde elfde plaats in. Nog niet alle spelers in de bovenste regionen van het klassement zijn op de Royal Golf Dar Es Salam klaar met hun tweede omloop.

Luiten produceerde vrijdag drie birdies tegen één bogey. Hij maakt in Rabat zijn rentree op de Europese Tour na een absentie van vijf weken door een polsblessure.