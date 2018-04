Poels en Dumoulin denken in Luik aan de Giro

Wout Poels en Tom Dumoulin rijden zondag Luik-Bastenaken-Luik, maar in gedachten zijn de Limburgse wielrenners al bij de Giro d’Italia. Twee weken voor de start van de Italiaanse etappekoers in Jeruzalem willen Poels en Dumoulin in de klassieker door de Ardennen testen hoe het met hun vorm is gesteld. Al weet Dumoulin sinds vorig jaar dat een slechte dag in ‘Luik’ niets zegt over zijn prestaties in de Giro.

,,Vorig jaar voelde ik me helemaal niet goed in Luik-Bastenaken-Luik en werd ik uit de wielen gereden”, vertelde Dumoulin aan de Belgische krant Het Nieuwsblad. ,,Maar twee weken later was ik wel super in de Giro en won ik die koers. Dus misschien moet ik wel hopen op slechte benen zondag om dan weer een goede Giro te rijden.”

Poels, twee jaar geleden winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, is nog op de weg terug na een sleutelbeenbreuk. ,,Het is niet eenvoudig om je rentree te maken in de koersen door de Ardennen. In de Waalse Pijl had ik deze week wat pech”, zei de renner van Sky. ,,Ik voel dat ik weer in vorm begin te komen, maar alles moet nog even op z’n plek vallen. Hopelijk zondag al, maar anders heb ik nog twee weken tot de start van de Giro.”