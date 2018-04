Cheruiyot verrast met zege in marathon Londen

De Keniaanse hardloopster Vivian Cheruiyot heeft de marathon van Londen bij de vrouwen op haar naam geschreven. Ze passeerde in de slotfase van de 42,195 kilometer door de Engelse hoofdstad haar zwaar favoriete landgenote Mary Keitany en soleerde naar de winst in een tijd van 2.18.30 officieus. Dat was een dik persoonlijk record.

Cheruiyot liep vorig jaar op 33-jarige leeftijd pas haar eerste marathon. Daarvoor excelleerde ze op de baan met onder meer vier wereldtitels op 5000 en 10.000 meter. Ze dook in Londen vijf minuten onder haar vorige persoonlijke toptijd op de marathon.

Keitany was voor de start de atlete met snode plannen in het warme Londen. Ze ging niet alleen voor haar vierde overwinning in de sterkst bezette marathon ter wereld, ze wilde ook het wereldrecord van Paula Radcliffe uit 2003 uit de boeken lopen. Tot aan het 30-kilometerpunt liep Keitany op koers voor het verbeteren van die recordtijd van 2.15.25, maar daarna zakte haar tempo drastisch in.

De voorzichtig gestarte Cheruiyot overbrugde een grote achterstand en ging haar landgenote voorbij alsof die stilstond. Keitany moest in de zware laatste kilometers, waarin ze slechts een dribbeltempo aanhield, nog drie hardloopsters laten voorbijgaan. Ze arriveerde als vijfde in 2.24.27. De Keniaanse Birgid Kosgei finishte als tweede in 2.20.13, de Ethiopische Tadelech Bekele werd derde in 2.21.30.