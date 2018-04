Vos vier weken ernaast met sleutelbeenbreuk

Marianne Vos is vier weken uitgeschakeld door haar sleutelbeenbreuk in Luik-Bastenaken-Luik. De dertigjarige wielrenster is zondag succesvol geopereerd in het ziekenhuis in Amersfoort, laat ze weten op de website van haar ploeg WaowDeals Pro Cycling.

,,Ik ben in ieder geval vier weken uit koers. Dat betekent dat ik de GP Elsy Jacobs, de Trofee Maarten Wijnants en het Wielerfestival Aalburg zal missen”, zegt Vos. De hoogtetraining die Vos had gepland voor de tweede helft van mei komt niet in gevaar. ,,Ik verwacht dat ik mijn programma op kan pakken ergens in juni. Het is balen dat het anders loopt dan gepland, maar gelukkig is het seizoen lang.”

Vos kwam ten val tijdens de afdaling voor Roche-aux-Faucons, zo’n veertig kilometer voor de finish. Ondanks de pijn reed Vos de wedstrijd uit, al merkte ze al dat het trekken aan het stuur niet goed ging. Na de koers werd toch besloten om naar het ziekenhuis te gaan, waar ze werd geopereerd. ,,Ik moet een aantal dagen rust houden. Afhankelijk van de pijn, kan ik dan voorzichtig trainen op de fietstrainer.”