Schep tot en met WK 2021 bondscoach op de baan

Bondscoach baanwielrennen Peter Schep heeft zijn contract bij de wielerunie KNWU verlengd tot en met de wereldkampioenschappen in 2021. ,,Peter heeft de afgelopen jaren voortreffelijk werk geleverd”, zegt technisch directeur Johan Lammerts van de KNWU. ,,Niet alleen met de nationale selectie, maar ook met de talentengroep.”

,,Vanzelfsprekend ben ik blij dat ik mijn werk als bondscoach kan voortzetten in dienst van de KNWU. Ik zie nog veel uitdaging om de Nederlandse baansport naar een nog hoger niveau te brengen, waarbij de Spelen van Tokio 2020 een belangrijk doel zijn”, laat Schep weten.

Schep is sinds het najaar van 2016 actief voor de KNWU als bondscoach voor de duuronderdelen in het baanwielrennen. Onder zijn hoede zijn er door verscheidene atleten, onder wie Wim Stroetinga, Dion Beukeboom, Jan Willem van Schip, Annemiek van Vleuten en Kirsten Wild, op mondiaal niveau medailles behaald. Wild won afgelopen februari drie wereldtitels op het WK baanwielrennen in Apeldoorn.