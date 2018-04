Djokovic snel klaar in Barcelona

Tennisser Novak Djokovic heeft het niet lang volgehouden op het internationale toernooi van Barcelona. De Serviër, voormalig nummer één van de wereld, verloor al in de tweede ronde. De Slowaak Martin Klizan was in drie sets te sterk voor hem, 6-2 1-6 6-3.

Kei Nishikori gaf op in zijn partij tegen Guillermo Garcia-Lopez. De Japanner deed dat nadat de Spanjaard de eerste set had gewonnen. Hij had last van een blessure.

Het afgelopen weekeinde speelde Nishikori nog de finale in Monte Carlo. Hij verloor daar van Rafael Nadal.