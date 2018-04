E-Sportbond wil rol op Spelen Parijs 2024

De internationale e-Sportfederatie IeSF voert ,,serieuze gesprekken” met de organisatoren van de Olympische Spelen van Parijs 2024 om in de Franse hoofdstad als demonstratiesport aan het programma te worden toegevoegd. Dat zegt Leopold Chung, grote baas van de overkoepelende bond. E-sport, of volledig electronic sport, is de wedstrijdvorm van computerspellen. Wereldwijd zijn er zo’n 250 miljoen beoefenaars. Dat is veel meer dan bij een aantal traditionele olympische sporten terwijl er ook nog sprake is van een snel groeiende markt.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkende e-sport in november als een sportieve activiteit, terwijl het op de Aziatische Spelen van 2022 al een zogenoemd ‘medalevent’ is. ,,We zullen in Parijs nog geen officiële discipline zijn, maar de status van demonstratiesport moet haalbaar zijn”, denkt Chung. ,,De lokale organisatie en de stad Parijs ondersteunen onze wens. Dat zal een sterke boodschap zijn richting IOC.” De IeSF organiseert een jaarlijks WK waarop onder meer titels worden vergeven op de populaire onderdelen Counter Strike, League of Legends en Tekken.