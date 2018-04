Zeiler Heiner stijgt naar tweede positie

Zeiler Nicolas Heiner is tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Franse Hyères van de vijfde naar de tweede plaats geklommen. Hij won de derde race in de Finn-klasse en finishte als negende in de vierde omloop. Heiner heeft na vier races elf punten. De Fransman Jonathan Lobert leidt met zeven punten.

Heiner won vorige maand zilver op het EK in Cadiz. De Nederlander werd vier jaar geleden wereldkampioen in de Laserklasse, maar plaatste zich niet voor de Spelen van Rio 2016. Daarop stapte hij over naar de Finn-klasse.

Bij de windsurfsters staat Lilian de Geus na zes races elfde. In verschillende klassen is woensdag nog niet gevaren omdat het onvoldoende waait.