Lintje voor darter Van Gerwen

Darter Michael van Gerwen heeft een lintje gekregen. De 29-jarige Brabander kreeg donderdag telefonisch van waarnemend burgemeester Roel Augusteijn van de gemeente Heusden te horen dat hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. ,,Een eer”, meldde Van Gerwen op Twitter vanuit Manchester, waar hij donderdagavond in actie komt voor de Premier League Darts. ‘Mighty Mike’ komt uit Vlijmen, onderdeel van de gemeente Heusden.

De tweevoudig wereldkampioen wordt niet alleen geridderd vanwege zijn vele successen op het dartbord, maar vooral vanwege zijn sociale activiteiten. ,,We hadden je graag in Vlijmen willen zien en ik had je dit lintje graag in Vlijmen opgespeld”, zei burgemeester Augusteijn door de telefoon. ,,Maar dat kan nu eenmaal niet en dus doen we het op deze manier. We kennen allemaal Van Gerwen als sportman en nu nu ook de Van Gerwen die aandacht heeft voor andere mensen. En daar gaat het onder meer toch om op deze dag.”