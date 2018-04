Late bogeys houden Luiten uit top tien

Twee bogeys op de laatste drie holes hebben golfer Joost Luiten een hoge klassering gekost bij het China Open. Luiten had zeventig slagen nodig voor de eerste ronde in Peking, twee onder het baangemiddelde. Hij staat daarmee op de gedeelde 33e plaats.

De 32-jarige Rotterdammer lag lang op koers voor een plek in de top tien van het klassement na de eerste dag. Na vier birdies moest hij op de zestiende en zeventiende hole echter een bogey (+1) invullen op zijn scorekaart. Luiten staat daardoor zes slagen achter op de verrassende Chinese leider Jin Daxing, die op voor hem bekend terrein rond ging in 64 slagen.

Luiten maakte vorige week in Marokko zijn rentree, nadat hij een aantal weken aan de kant had gestaan vanwege een polsblessure. Hij deed in Rabat zelfs direct mee om de winst. De beste Nederlandse golfer moest door een ronde van par op de slotdag genoegen nemen met de negende plaats.