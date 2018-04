Van Gerwen slaat hard terug

Michael van Gerwen heeft op speelavond 13 van de Premier League Darts in Manchester hard teruggeslagen. De titelhouder versloeg de hoog geklasseerde Brit Michael Smith met 7-1. Voor de koploper was het zijn eerste zege in de laatste vier partijen.

Van Gerwen was de avond in Manchester begonnen met een gelijkspel tegen de Noord-Ier Daryl Gurney: 6-6. De Brabander wist met winst in de laatste leg zijn derde nederlaag op rij te voorkomen. Van Gerwen kreeg vorige week in Rotterdam twee verliespartijen te verwerken. Eerst verloor hij in een vol Ahoy van de Schot Peter Wright en een avond later moest hij ook buigen voor Raymond van Barneveld.

Van Gerwen verstevigde in Manchester met de veegpartij tegen Smith alsnog zijn koppositie. Nummer twee Gary Anderson uit Schotland verloor tegen de Australiƫr Simon Whitlock (5-7). Nummer drie Rob Cross moest tegen Raymond van Barneveld genoegen nemen met een punt: 6-6.

De Haagse routinier was tegen de wereldkampioen dicht bij een stuntje. Hij kwam na een achterstand van 3-5 sterk terug. Van Barneveld pakte drie legs op rij en gooide bij een stand van 6-5 zelfs voor de vereiste winst. De Brit herstelde zich net op tijd: 6-6. Nummer zes Van Barneveld is na speelavond 13 in Manchester nu uitgeschakeld voor een plek bij de laatste vier, die half mei in Londen om de titel gaan strijden. Van Gerwen en Smith zijn al zeker van deelname aan de halve finales, met nog twee speelronden te gaan.